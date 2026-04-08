Delikanlı dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Delikanlı dizisini kaçıran dizi severler, yayın gününü merak ediyor. İşte Delikanlı dizisi hangi günler yayınlanıyor? Delikanlı dizisi konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar...

OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisi ekranlara "merhaba" dedi. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor. Duygu yüklü hikâyesi ve etkileyici anlatımıyla ilk bölümden dikkat çeken Delikanlı dizisi sosyal medyada da çok konuşuldu. İlk bölümü 6 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan Delikanlı dizisi pazartesi günleri izleyicilerle buluşacak.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

