Ekonomi piyasasında gözlerin çevrildiği verilerden biri de Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı oldu. Haziran ayında gerçekleşecek toplantı ardından FED faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak. ABD Merkez Bankası'nın (FED) yeni başkanı Kevin Warsh'ın toplantı ardından açıklamalarda bulunacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler FED'in faiz kararına çevrildi. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED Haziran ayı toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararını 17 Haziran TSİ ile 21:00'de duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

FED faiz kararı için geri sayım sürüyor! FED faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİNE 2026 YILINDA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl da devam edeceği beklentisinde olduklarını dile getirmişti. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden olmasına karşın uzmanlar, iş gücü piyasasına ilişkin devam eden risklerden dolayı Bankanın faiz indirimlerine bu yıl devam etmesini bekliyor.

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