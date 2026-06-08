Sırıkla atlamanın yıldız ismi Armand Duplantis, Elmas Ligi'nin İsveç’teki ayağında, takipçilerini şaşırttı. 6 metre 31’lik atlayışıyla dünya rekorunun sahibi 26 yaşındaki atlet, evinde 5 metre 80 cm'de kaldı ve ikinci oldu. Evlilik hazırlıkları yapan Duplantis, performansı hakkında "Bu kez sporda kaybettim ama aşkta kazandım" dedi.

Atletizmin prestijli serisi Elmas Ligi, 5'inci ayağı için İsveç’e konuk oldu. Sırıkla atlamanın dünya rekortmeni Armand Duplantis, evinde beklenmedik bir performans sergiledi.

Armand Duplantis'in 15 dünya rekoru bulunuyor.

İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Mart ayında 6 metre 31 cm ile 15’inci dünya rekorunu kıran İsveçli atlet, bu kez 5,80’de kaldı. Sırıkla atlama erkekler finalinde odaklanmakta güçlük çeken Duplantis, ikincilikle yetindi. Avustralyalı sporcu Kurtis Marschall, 5 metre 90 cm ile birinciliği elde etti. Fransız Thiery Baptiste de kürsüyü üçüncülükle tamamladı.

İsveçli sporcu, 5 metre 80 cm'lik derecesiyle ikinci oldu.

ÜÇ YIL SONRA BİR İLK

TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 yıldır ilk kez birinciliği kaybeden Duplantis, hayranlarına, “O da insanmış” dedirtti.

"BU DEFA SPORDA KAYBETTİM"

Yakında evlenmeye hazırlanan olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu, uğradığı hayal kırıklığına rağmen serinkanlı bir tavır sergileyerek, "Bu kez sporda kaybettim ama aşkta kazandım" yorumunu yaptı.

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