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Yahşihan Belediyesine operasyon! İki eski başkan dahil 31 kişi gözaltında

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Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 şüpheli gözaltına alınırken şahıslar arasında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bulunuyor.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

31 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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