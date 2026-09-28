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3. Sayfa

Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Kooperatif yöneticileri gözaltına alındı

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Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Kooperatif yöneticileri gözaltına alındı
Başlık ResmiBolu Belediyesine zimmet soruşturması: Kooperatif yöneticileri gözaltına alındı

Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifi yöneticileri ile iş yaptığı firmalara yönelik zimmet soruşturması başlatıldı. Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheliyi gözaltına alındı.

Bolu'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bolu
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