Bolu Belediyesi'ne 'zimmet' soruşturması: Kooperatif yöneticileri gözaltına alındı
Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifi yöneticileri ile iş yaptığı firmalara yönelik zimmet soruşturması başlatıldı. Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yürüttüğü "zimmet" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheliyi gözaltına alındı.
Bolu'da, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik soruşturma başlattı.
9 KİŞİ GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri, "zimmet" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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