İstanbul'da bir sitenin otoparkında yer kavgası yapan şahıslar, tartışma yaşadı. Sürücülerden birinin babasının silahla tartışmaya dahil olması olayı daha da büyüttü. Polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.

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İstanbul'da Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan bir sitede 27.09.2026 tarihi saat 16.30 sıralarında otoparka aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında kavga çıktı.

BABASI SİLAHLA YANLARINA GELDİ

M.E.A.’nın babası S.T. elinde silahla olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkması üzerine M.E.A.’nın babası S.T.’nin olay yerine geldiği anlaşıldı.

Sitede otopark kavgası! Silah çekince olanlar oldu

GÖZALTINA ALINDILAR

S.T.’nin belinde bulunan silahı göstermesi üzerine Y.Ö.’nün tarafları ayırmaya çalıştığı ve silahı kendi üzerine aldığı anlaşıldı. Olaya karıştığı belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alına alındı.

Sitede otopark kavgası! Silah çekince olanlar oldu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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