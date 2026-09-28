Toprağa gömülü tankta 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.

1250 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt, 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Paylaşılan görüntülerde, bir tırın deposundan hortum aracılığıyla depodaki tanklara yakıt aktarılması ve toprağa gömülü tankın kürekle kazılarak ortaya çıkarılması yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Viranşehir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIViranşehir

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala