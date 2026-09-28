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Toprağa gömülü tankta 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Toprağa gömülü tankta 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Başlık ResmiToprağa gömülü tankta 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.

1250 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt, 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Paylaşılan görüntülerde, bir tırın deposundan hortum aracılığıyla depodaki tanklara yakıt aktarılması ve toprağa gömülü tankın kürekle kazılarak ortaya çıkarılması yer alıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Viranşehir
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