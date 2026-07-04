ABD saldırılarında hayatını kaybeden eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran ve Irak’ta bir hafta sürecek cenaze törenleri başladı. Milyonların katılması beklenen törenin en dikkat çeken gelişmesi ise şubat ayından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi’nin ortaya çıkması oldu. Eski İran liderinin tabutu başında yas tutarken görüntülenen Vahidi, 'dökülen kanın İran’ın mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı' olduğunu söyledi.

86 yaşındaki eski İran dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'da düzenlediği ortak hava saldırısında, ailesinden çok sayıda kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. İran'ın 37 yıl boyunca dini lideri olan Hamaney, hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze programıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için yaklaşık dört ay gecikmeli olarak cenaze törenleri düzenleniyor. Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan törenler, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle ertelenmişti. İranlı yetkililer, 3 Temmuz'da başlayan ve yedi gün sürecek program kapsamında milyonlarca kişinin törenlere katılmasının beklendiğini açıkladı.

Hamaneye son veda! İranın gölge lideri Vahidi ortaya çıktı, intikam mesajları peş peşe geldi

ŞUBATTAN BU YANA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan uzun süredir kamuoyu önünde gözükmeyen ve suikast iddialarıyla gündeme gelen Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi’nin devlet medyasında paylaşılan fotoğrafları ülkede geniş yankı uyandırdı.

Hamaneye son veda! İranın gölge lideri Vahidi ortaya çıktı, intikam mesajları peş peşe geldi

İRAN'DAN İNTİKAM MESAJLARI

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Ahmed Vahidi Hamaney’in düşüncelerinin yaşamaya devam edeceğini ifade ederek İran’ın geri adım atmayacağını belirtti. Vahidi ayrıca, ülkenin teslim olacağını düşünenlerin yanıldığını dile getirdi. Vahidi, dökülen kanın İran’ın mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını öne sürdü.

Tören kapsamında açıklamalarda bulunan İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Hamaney’in ölümünün ülkenin kararlılığını artırdığını savundu. Hatemi, ABD ve İsrail’i suçlayarak Hamaney ile birlikte hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağını söyledi.

Hamaneye son veda! İranın gölge lideri Vahidi ortaya çıktı, intikam mesajları peş peşe geldi

OĞLU TÖRENLERE KATILMAYACAK

Öte yandan Hamaney'in saldırıda ağır yaralanan oğlu ve halefi olarak gösterilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumu nedeniyle cenaze programına katılmasının beklenmediği ifade edildi.

20 MİLYON KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

İran ve Irak’ta 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek anma törenlerine 15 ila 20 milyon kişinin katılması bekleniyor. Devlet törenine halkın yanı sıra çok sayıda yabancı heyet de katılım gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’a gelen devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Hamaneye son veda! İranın gölge lideri Vahidi ortaya çıktı, intikam mesajları peş peşe geldi

YILMAZ: KARDEŞ İRAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile başkent Tahran’daki Saadabad Sarayı’nda görüştü. Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak amacıyla İran’a gelen Yılmaz, “Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hamaneye son veda! İranın gölge lideri Vahidi ortaya çıktı, intikam mesajları peş peşe geldi

İran’da yaklaşık bir hafta sürecek cenaze programı boyunca anma törenleri ülke genelinde devam edecek. Sürecin sonunda Ayetullah Ali Hamaney’in naaşı 9 Temmuz’da Meşhed’de defnedilecek. Cenaze törenleri, hem üst düzey yabancı katılımı hem de İran yönetiminin verdiği sert siyasi mesajlarla uluslararası kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor.

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