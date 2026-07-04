İhlas Haber Ajansı
TFF 2'nci Lig kulübünde vedalar art arda açıklandı: 12 ayrılık birden
Elazığspor, 2026-2027 sezonunda kadroda düşünmediği 12 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-beyazlı takım, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'u sezonu 69 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.
Özetle DinleTFF 2'nci Lig kulübünde vedalar art arda açıklandı...
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Spor az önce
TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Elazığspor, sözleşmesi sona eren 12 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- Elazığspor, görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularına teşekkür etti.
- Kulüp, futbolcuların kariyerlerinin devamında başarılar diledi.
- Yolların ayrıldığı oyuncular Mikail Koçak, Ercan Coşkun, Maksut Taşkıran, Halil İbrahim Sönmez, Fuat Bavuk, Mahmet Yılmaz, Erkan Eyibil, Süleyman Özdamar, Mustafa Tan, Samed Ali Kaya, Hakan Canbazoğlu ve Burak Altıparmak'tır.
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TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Elazığspor, sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmeme yönünde karar alınan 12 futbolcuya veda etti.
Bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada; "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığspor forması altında göstermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.
Elazığspor'un yollarını ayırdığı oyuncular şöyle:
Mikail Koçak
Ercan Coşkun
Maksut Taşkıran
Halil İbrahim Sönmez
Fuat Bavuk
Mahmet Yılmaz
Erkan Eyibil
Süleyman Özdamar
Mustafa Tan
Samed Ali Kaya
Hakan Canbazoğlu
Burak Altıparmak
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