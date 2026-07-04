Elazığspor, 2026-2027 sezonunda kadroda düşünmediği 12 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-beyazlı takım, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'u sezonu 69 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Elazığspor, sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmeme yönünde karar alınan 12 futbolcuya veda etti.

Bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada; "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca verdikleri hizmet ve katkılar için futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığspor forması altında göstermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Elazığspor'un yollarını ayırdığı oyuncular şöyle:

Mikail Koçak

Ercan Coşkun

Maksut Taşkıran

Halil İbrahim Sönmez

Fuat Bavuk

Mahmet Yılmaz

Erkan Eyibil

Süleyman Özdamar

Mustafa Tan

Samed Ali Kaya

Hakan Canbazoğlu

Burak Altıparmak

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