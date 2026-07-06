Türk kültürünü, mutfağını, sanatını ve iş dünyasını ABD'de tanıtmayı amaçlayan Turkish Festival, 1-2 Ağustos tarihlerinde Chicago'da düzenlenecek. Üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonda binlerce ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Türk kültürü, sanatı, gastronomisi ve iş dünyası temsilcileri ABD’nin Chicago şehrinde bir defa daha buluşuyor. “Turkish Festival” 1-2 Ağustos tarihlerinde Tinley Park Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Bu sene üçüncüsü yapılacak festival, Türk kültürünü ve Türkiye’nin zengin mirasını Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk toplumu ile Amerikalılara tanıtacak. İki gün sürecek festivalde kültürel gösteriler, geleneksel Türk mutfağından lezzet sunumları, el sanatları sergileri, sahne performansları ve ailelere yönelik çeşitli faaliyetler ziyaretçilerle buluşacak.

BİNLERCE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Festival, kültürel bir faaliyet olmanın ötesinde, Türkiye ile ABD arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunan önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Chicago’nun en büyük Türk kültür etkinliklerinden biri olarak gösterilen Turkish Festival’in bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Festival boyunca Türkiye’nin kültürel değerleri ve geleneklerinin de geniş bir katılımcı kitlesine tanıtılması hedefleniyor. Festival, ABD’de faaliyet gösteren Ertuğrul USA organizasyonuyla düzenleniyor.

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