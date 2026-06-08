Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, geride kalan 5 senede 30 binden fazla faaliyete imza attıklarını söylüyor. Ancak Türkiye Kültür Yolu’nda faaliyet sayısının bu sene şehir bazında azaldığı görülüyor. Terzi, “Niteliği artırıp sayıyı azalttık” diye konuşuyor.

MURAT ÖZTEKİN / TRABZON- Türkiye Kültür Yolu Festivali, tekrar Karadeniz’e uzandı. Bu sene 26 şehirde yapılan festivalin 14 Haziran’a kadar sürecek Trabzon ayağı hafta sonu şehirde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk defa 2021’de Beyoğlu’nda düzenlenen ve giderek büyüyen “Kültür Yolu”, dünyanın en büyük festival zinciri olarak tanıtılıyor. Trabzon’da bir araya geldiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, geride kalan 5 senede 30 binden fazla faaliyetin yapıldığı festivalde, milyonlarca kişiye ulaşıldığını ve bunda en büyük payın Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a ait olduğunu söylüyor.

Festivalin beş yıllık bilançosu... Kültür Yolu’nda 30 bin faaliyet

Terzi “Türkiye Kültür Yolu, gerçekten çok hızlı ivme kazandı. Yurt dışında bu kadar uzun süren ve bu kadar fazla kişiye ulaşan bir festivali nasıl başardığımızı bize soruyorlar. Bunda tek hedefimiz var: Sanatın şehirlerle buluşması” diyor.

FAALİYETLERİ UNUTUYORDUK

Ancak Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde faaliyet sayısının bu sene şehir bazında azaldığı görülüyor. Bu durumu Selim Terzi’ye sorduğumda “Geçtiğimiz senelerde o kadar çok faaliyet yapıyorduk ki bazılarını biz bile unutuyorduk. Öte yandan şehir sayısı artarken bütçeyi de yönetmek gerekiyordu. Bu yüzden bu sene niteliği artırıp sayıyı azalttık” cevabını veriyor. Bu kararda ekonomik tedbirlerin az veya çok etkisi olduğunu da sözlerine ilave ediyor.

Festivalin beş yıllık bilançosu... Kültür Yolu’nda 30 bin faaliyet

KAZANAN TURİZM Mİ, KÜLTÜR MÜ?

Selim Terzi, “Kültür Yolu Festivali’nde kazanan kültür sanat mı yoksa turizm mi?” sorumuza ise şu cevabı veriyor:

“Festivallerin tarihlerini tespit ederken turizm hareketliliğinin düştüğü tarihleri dikkate alıyoruz. Kültür Yolu, turizme, ekonomiye destek oluyor ama kültür sanata bir adım daha fazla katkı sağlıyor diyebilirim.” Terzi’ye “Şehirlerde festival yapılıyor ama sanatsal noktada kalıcı izler bırakıyor musunuz?” diye sorduğumda ise şöyle konuşuyor: “Her sene şehirdeki sanatçılar Kültür Yolu için hazırlanmaya başlıyorlar. Bu da sanatsal bir hareketlilik meydana getiriyor. Ayrıca mahalli idarecilere rol model oluyoruz. Kültür sanat paydaşlarıyla yapılan başka faaliyetler olduğunu görüyoruz.”

FATİH’İN FETHETTİĞİ ŞEHİRDE OSMANLI ESİNTİSİ

Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen, Yavuz Sultan Selim’in idare ettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın ise doğduğu şehir olan Trabzon; Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Osmanlıya dair dikkat çeken sergilere ev sahipliği yapıyor. “Osmanlının Mukaddes Emanetleri” sergisi imparatorluk devrinden günümüze ulaşan manevi kıymeti yüksek eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor. “Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi” ise geleneksel üretim kültürünü ve zanaat mirasını görünür kılıyor. Trabzon konserler, tiyatro gösterileri ve gastronomik faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor.

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