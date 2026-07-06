Paraguaylı oyuncular dirsek attı, yumruk attı, tekme attı, provoke etmeye kalktı, penaltı noktasını kazıdı… Ancak Fransa, âdeta dayak yediği maçta Mbappe’nin penaltı golüyle çeyrek finale çıktı…

Dünya Kupası’nın favorilerinden Fransa, Almanya’yı son 32 turunda penaltılarla eleyerek büyük sürprize imza atan Paraguay’ı, kaptanı ve golcüsü Kylian Mbappe’nin 70’te penaltıdan attığı golle yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

ÖZBEK HAKEM HEDEFTE

Ancak sonuçtan çok Paraguaylı oyuncuların sertlikleri maça damga vurdu. Katı futbollarıyla tanınan Paraguay, Fransa maçında sertliğin dozajını hayli abartı. İşin çarpıcı tarafı ise 29 müdahale, 13 faul, sayısız provokasyona imza atan Paraguaylı oyuncuların maçı sıfır kartla tamamlamasıydı. Buna karşılık Fransız oyunculara ise maçta üç sarı kart çıktı. Maçı yöneten Özbek hakem Ilgiz Tantashev yoğun eleştirilerin hedefine oturdu.

Horoz dövüşü Fransanın! Paraguaydan Fransaya 29 müdahale 13 faul, sayısız taciz, sıfır kart

BİR SARI BİLE ÇIKMADI

Philadelphia’nın kavurucu sıcağında oynanan karşılaşma futbol maçından çok boks ringine dönüşmüştü. Andres Cubas, Adrien Rabiot ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı karttan kurtuldu. Juan Jose Caceres, Kylian Mbappe’ye yaptığı müdahale nedeniyle cezalandırılmadı. Fransa’dan Manu Kone, Bradley Barcola ve Michael Olise sarı kart görürken, Paraguaylı hiçbir oyuncuya sarı kart gösterilmedi. Gabriel Avalos’un Dayot Upamecano’nun karnına dirsek atması da sarı kartla cezalandırılmadı. Penaltı incelemesi sırasında Gustavo Velazquez kramponlarıyla penaltı noktasını kazıdı. Ancak sakin bir şekilde atışı kullanan Kylian Mbappe penaltıyı gole çevirip Fransa’yı çeyrek finale çıkardı.

MAÇI ÖZETLEYEN KARE: MBAPPE ELİNİ SIKMADI ORLANDO GİLL TOP FIRLATTI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sayısız sertliğe ve tacize maruz kalan Kylian Mbappe, tur sevincini Paraguaylı oyuncuların gözüne sokarcasına yaşadı. Bu sırada Paraguay kalecisi Orlando Gill, yanından geçen Mbappe’ye elini uzattı, Fransız oyuncu görmezden geldi. Gill de sinirlenip topu Mbappe’nin sırtına fırlattı.

Horoz dövüşü Fransanın! Paraguaydan Fransaya 29 müdahale 13 faul, sayısız taciz, sıfır kart

MBAPPE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR: EFSANELERİ GEÇTİ

n Fransa’nın 26 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, 2016 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 7’ye çıkarıp krallık yarışında Arjantinli Lionel Messi’yi yakaladı. Kupada Senegal, Irak ve İsveç’e ikişer gol atan Mbappe, Paraguay ağlarını da boş geçmedi. Gruptaki Norveç maçında iki de asist yapan yıldız golcü, altı Dünya Kupası’nda toplam 20 gol atan Messi’ye karşılık üç Dünya Kupası’nda 19 gole ulaştı. Mbappe; Fransızların efsane isimleri Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane ve Karim Benzema’nın toplamı 19 gol sayısını yakaladı.

GİLL O ANLARI ANLATTI: BENİ ÇOK SİNİRLENDİRDİ

Maç sonu Mbappe’nin kendisinin uzattığı ele karşılık vermemesi hakkında konuşan Orlando Gill, “Mbappe’yi tebrik etmek için elimi uzattım ama beni görmezden geldi. Bu yaptığı harekete o an çok sinirlendim ve topu fırlattım” dedi. Dört kurtarış yapan Gill, ‘Maçın oyuncusu’ seçildi.

MBAPPE MEYDAN OKUDU: KİRLİ OYNAMAYI ÇOK İYİ BİLİRİZ!

Maçtan sonra Paraguay’ın oyun tarzı hakkındaki sorulara karşılık Mbappe “Evet, o oyuncunun elini sıkmadım. Çünkü o takımın oyuncuları maç boyunca sergiledikleri tavırlarla bunu hak etmedi. Herkes şunu çok iyi bilmeli... Gerekirse her türlü oyunu oynarız. Kirli futbol da oynarız. Eğer elimizi pisliğe bulaştırmamız gerekiyorsa bulaştırırız. Aynı şekilde karşılık veririz” dedi.

PARAGUAY’IN HOCASI ALFARO: PARASIZ PULSUZ BURAYA KADAR

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro “Ballon d’Or ve Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmak için savaşan oyuncularla karşılaştık. Bizim takımımızda anne ve babalarını tanımamış oyuncular var... Kalecimiz Gill’in en son ne zaman maaş aldığını biliyor musunuz? Kızının hayatını kurtarmak için kıyafetlerini satmak zorunda kaldığını biliyor musunuz? Bu şartlarda bu kadar!” dedi

DESCHAMPS’TAN MBAPPE’YE KORUMA: ONU DİKTATÖR GİBİ GÖSTERİYORSUNUZ

Fransa’nın hocası Didier Deschamps, “Mbappe hakkında konuşurken çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü onu âdeta bir diktatör gibi gösteriyorsunuz. Bu tamamen bir algıdan ibaret. Mbappe’yi bu takımın kaptanı olarak ben seçtim ve bu kararı verirken onun sadece saha içindeki yeteneğine değil, liderliğine, grup içindeki yapıcı duruşuna da güvendim” dedi.

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