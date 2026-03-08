ABD ve İsrail’in Tahran’da hedef aldığı Şehran petrol deposunda çıkan yangın sürüyor. Saldırı sonrası çok sayıda tanker kullanılamaz hale gelirken çevredeki ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu. İran Kızılayı, saldırılarda binlerce sivil yapının hedef alındığını iddia etti.

ABD ve İsrail, dün akşam saatlerinde İran’ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama tesislerini hedef aldı. Düzenlenen saldırıların ardından Şehran petrol deposunda çıkan yangın devam ediyor.

Tahran’ın kuzeybatısında bulunan ve ülkenin önemli petrol depolama noktalarından biri olan Şehran tesisinde saldırı sonrası büyük hasar meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde, yangının halen kontrol altına alınamadığı ve yoğun dumanın şehrin büyük bölümüne yayıldığı görüldü.

Vurulan petrol deposunda yangın hâlâ sürüyor

8 DÜKKAN TAMAMEN YANDI

Saldırının ardından petrol deposunda bulunan çok sayıda tanker ve araç kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçraması sonucu bazı evlerde hasar oluştuğu belirtildi. Tesise yakın bir sokakta ise 8 dükkânın tamamen yandığı bildirildi.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırıların yalnızca askeri hedeflere yönelik olduğu iddialarını reddetti. Kolivend, şimdiye kadar 7 bin 943 konut, 1617 ticari işletme, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve 12 Kızılay merkezinin hedef alındığını öne sürdü.

Kolivend ayrıca İran Kızılayına ait bazı ambulansların da saldırılarda zarar gördüğünü belirterek, konuyla ilgili belgelerin uluslararası kuruluşlara gönderildiğini söyledi.

PETROL TEDARİKİNDE AKSAMA YOK

Saldırılar sırasında birçok İran vatandaşının günlük yaşamını sürdürdüğü sırada hedef alındığını savunan Kolivend, uluslararası kurumları olayla ilgili inceleme yapmaya çağırdı.

Öte yandan yetkililer, Şehran petrol deposundaki hasara rağmen ülkede petrol tedarikinde şu an için bir aksama yaşanmadığını açıkladı.

