Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Hindistan’da bildirilen nadir ve ölümcül Nipah virüsünün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Nipah virüsünün kızamıkla aynı virüs ailesine ait olduğunu ancak kızamık kadar bulaşıcı olmadığını ifade eden Özkaya, buna rağmen çok daha ölümcül seyrettiğini dile getirdi.

Nipah virüsü salgınlarının ağırlıklı olarak Bangladeş, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi Asya ülkelerinde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, bunun temel sebebinin virüsü taşıyan meyve yarasalarının bu bölgelere özgü olması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkaya Türkiye’de Nipah virüsünün yayılımına neden olacak hayvan-insan temasının bulunmadığını vurguladı.



