İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınıp itirafçı olan şüpheliler, Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla tatile gittiklerini söyleyip, mide bulandıran detaylardan bahsetti. 34 ATA 061 plakalı aracın kullanımına ilişkin kayıtlar incelemeye alındı.

İBB’de iş insanlarını haraca bağladıkları iddiasıyla gündeme gelen soruşturmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile firari Murat Gülibrahimoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı belirtilen özel jetle bazı organizasyonlar düzenlediği öne sürülmüştü.

ESCORTLARI ÇAKARLI ARAÇLARLA TATİLE GÖTÜRMÜŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, fuhuş suçlamasıyla gözaltına alınıp itirafçı olan kadın şüpheliler, İBB’nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı resmi kayıtlı çakarlı araçlarla Murat Gülibrahimoğlu ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte tatile gittiklerini ifade etti.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Şüpheli kadınlar verdikleri ifadelerde ayrıca, araç içerisinde de birlikte olduklarını iddia etti.

Sabah'ta yer alan haberde o kayıtlara yer verildi. Yapılan incelemelerde 34 ATA 061 plakalı resmi araç dikkat çekti. Aracın bizzat Ekrem İmamoğlu adına 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında koruma kararı olduğu tespit edildi. Aynı aracın bu tarihlerde Gülibrahimoğlu tarafından da kullanıldığı 3 Eylül 2021- 13 Aralık 2021 tarihleri arasında ise doğrudan Gülibrahimoğlu adına şerh kaydı yapıldığı belirlendi.

EN SON TUNCAY YILMAZ ÜSTÜNE ALDI

34 ATA 061 plakalı resmi aracın son olarak ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın üstüne 8 Haziran 2023 tarihinde geçirildiği tespit edildi.



