Eskişehir'de doğal gaz çalışması sonrası yol çöktü: 2 araç battı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde doğal gaz çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, üzerinden süt tankeri ve traktör geçerken çöktü.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Uğurlu Sokak'ta doğal gaz hattı çalışmaları sonrasında üzeri toprakla kapatılan yol, üzerinden römorkunda kum taşıyan bir traktör ve süt taşıyan tanker geçerken çöktü.
Çökmenin etkisiyle traktörün römorku ve süt tankeri toprağa battı.
İki araç yapılan çalışmalar sonrasında battıkları yerden çıkarıldı.
