Gözler İstanbul’a ne zaman kar yağacağına çevrilmişken, AKOM'dan bir açıklama geldi. AKOM, İstanbul’da hava sıcaklığının 5 derece altına ineceğini belirterek, kar yağışı için Pazar gününü işaret etti. Pazartesi günü içinde tahminde bulunan AKOM, sıcaklığın en yüksek 4 derece olabileceğini belirtti.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları normal seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 20 ile sağanak, 4 ile ise kar yağışı uyarısı yapmıştı. Meteoroloji’nin uyarısından ardından bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) geldi.

AKOM net tarih verdi: İstanbula ilk kar ne zaman düşecek?

SICAKLIK 5 DERECE ALTINA DÜŞECEK

İstanbul’da Cuma günü sıcaklıkların düşeceğini belirten AKOM, kentte ani düşüşün ise Pazar günü gerçekleşeceğini belirtti. İstanbul için haftalık hava durumu raporu paylaşan AKOM, kar yağışı için de tarih verdi.

PAZAR GÜNÜ İÇİN KAR YOLDA

AKOM, Pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da hava sıcaklığının 5 derece altına düşeceğini, kar yağışının olabileceğini işaret etti. 28 Aralık'ta başlayacak olan soğuk havanın, kentte etkisini yoğun şekilde hissettireceği, 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın en düşük 0, en yüksek 4 derece olabileceği öngörülüyor.

AKOM net tarih verdi: İstanbula ilk kar ne zaman düşecek?

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hafta boyunca kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 11-13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren azalarak 10°C'lerin altına, Pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C'lerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM, raporunda 28 Aralık Pazar günü sıcaklık minimum 2, maksimum 6 derece olarak belirtildi. Tabloda “Hafif yağmurlu, akşam yüksekler karlı” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna şu cevabı vermişti: Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur.

AKOM net tarih verdi: İstanbula ilk kar ne zaman düşecek?

“İHTİMAL YÜZDE 60’A ÇIKTI”

Şen’den yeni bir paylaşım daha geldi. Şen, İstanbul için kar beklentisi yüzde 65'e çekerek şunları söyledi:

30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak'a sarkan günlerde Batı bölgelerinde kar yağışının mümkün olacağını görüyoruz. Bu kesin değil. Daha bir haftadan fazla var. Dolayısıyla yüzde 50'lik bir ihtimal vardı bu yüzde 60'a çıktı esasında.

AKOM net tarih verdi: İstanbula ilk kar ne zaman düşecek?

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Uzman isim kar yağışı için tarih verdi! Sıcaklık 8 derece düşecek

Haberle İlgili Daha Fazlası