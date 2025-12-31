Türkiye’nin uzaya bağımsız erişimini hedefleyen Somali Uzay Limanı projesinde kritik aşamaya geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fizibilite ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını, ilk etap yapım sürecinin başladığını açıkladı.

Türkiye’nin uzay hedeflerinde stratejik öneme sahip Somali Uzay Limanı projesinde sahaya inildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu proje kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından Somali’de inşa edilecek uzay limanı için hazırlık süreci tamamlanırken, ilk etap yapım faaliyetleri başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Somali’nin ekvatora yakın konumu sayesinde uzaya erişimde ciddi teknik avantajlar sunduğunu belirterek, yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda ülkenin en uygun lokasyon olarak öne çıktığını söyledi. Kacır, uzay limanının Türkiye’ye uydu ve roket fırlatma konusunda tam bağımsızlık kazandıracağını vurguladı.

Projenin yalnızca savunma ve güvenlik alanında değil, sanayi ve teknoloji ekosisteminde de çarpan etkisi oluşturacağına dikkat çeken Kacır, yerli fırlatma sistemleri, roket motorları, itki teknolojileri ve yer destek altyapılarında kalıcı bir sanayi altyapısının oluşacağını ifade etti.

Somali’de kurulacak uzay limanının, Türkiye’nin ulusal ihtiyaçlarının yanı sıra küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek kapasitede planlandığı belirtilirken, projenin uzun vadede Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapıya dönüşmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır, bu yatırımla Türkiye’nin kendi fırlatma altyapısına sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına gireceğini belirterek, bunun uzay alanında stratejik bağımsızlık ve küresel rekabet açısından tarihî bir eşik olduğunu kaydetti.

