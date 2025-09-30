İhracat, ithalatı karşılayamadı! Dış ticarette büyük açık

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat %3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat %5,6 artarak 238 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ağustos ayında %0,9 artarak 20 milyar 114 milyon dolardan, 20 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %2,2 azalarak 20 milyar 405 milyon dolardan, 19 milyar 963 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ağustos ayında 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,6 azalarak 40 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,7 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA %15,8 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan, 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında %81,5 iken, 2025 Ağustos ayında %83,8'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %9,7 ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,7 artarak 54 milyar 813 milyon dolardan, 60 milyar 140 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde %75,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde %74,7'ye geriledi.

AĞUSTOS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,9

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

AĞUSTOS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,3

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ağustos ayında ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %14,9 ve tüketim mallarının payı %16,5 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %68,9, sermaye mallarının payı %14,4 ve tüketim mallarının payı %16,4 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 773 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 276 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 150 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 978 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 651 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 5 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 673 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 736 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 574 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRA ÇİN'İN

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 899 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 286 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 258 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 301 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,8'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 32 milyar 489 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 554 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 19 milyar 910 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 277 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 676 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,2'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %5,4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat ve ithalat sırasıyla %5,4, %4,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,9 artarken, ithalat %3,5 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,2

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,2'dir. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir.



Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,4'tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,0'dır. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,2'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT AĞUSTOSTA 19,5 MİLYAR DOLAR

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azalarak 19 milyar 556 milyon dolar, ithalat %2,7 azalarak 24 milyar 608 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %7,3 azalarak 5 milyar 450 milyon dolardan, 5 milyar 52 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ağustos ayında %78,4 iken, 2025 Ağustos ayında %79,5'e yükseldi.

İHRACAT OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 161,5 MİLYAR DOLAR

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 artarak 161 milyar 509 milyon dolar, ithalat %6,2 artarak 222 milyar 767 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %10,4 artarak 55 milyar 466 milyon dolardan, 61 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ağustos döneminde %73,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,5'e geriledi.