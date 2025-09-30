Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
168 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TÜİK ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki işsiz sayısı 168 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 0,4 artarak yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

168 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 1. Resim

İSTİHDAM ORANI %49,4 

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,6 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.

168 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 2. Resim

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54

İşgücü, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %16,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,4, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

168 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 3. Resim

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 41,8 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.

168 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 4. Resim

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,7

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

168 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı - 5. Resim

