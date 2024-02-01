e-Devlet'te yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran e-Devlet'te 2 yeni hizmet daha uygulamaya girdi. Ticaret Bakanlığı, vadesi geçmiş gümrük borçlarını gösteren "Borç Durum Belgesi"ne artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, e-Devlet'e eklenen yeni bir hizmeti duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımıza ve firmalarımıza her zaman ve her yerde erişilebilir hizmet sunma anlayışıyla, Gümrük İdaresi veya diğer kamu kurumlarınca istenmesi halinde; vadesi geçmiş gümrük borçlarını gösteren "Borç Durum Belgesi"ne, diğer bir adıyla "Borcu Yoktur Yazısı"na E-devlet üzerinden erişebilme ve temin etme imkanı sağlanmıştır. Söz konusu belgeye E-devlet üzerinde yer alan "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması kanalıyla ulaşılabilmektedir."

İşte o açıklama: