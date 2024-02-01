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    • e-Devlet'te yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

    Vatandaşların hayatını kolaylaştıran e-Devlet'te 2 yeni hizmet daha uygulamaya girdi. Ticaret Bakanlığı, vadesi geçmiş gümrük borçlarını gösteren "Borç Durum Belgesi"ne artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    e-Devlet&#039;te yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak
    Ticaret Bakanlığı, E-Devlet, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ticaret Bakanlığı, e-Devlet'e eklenen yeni bir hizmeti duyurdu. 

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımıza ve firmalarımıza her zaman ve her yerde erişilebilir hizmet sunma anlayışıyla, Gümrük İdaresi veya diğer kamu kurumlarınca istenmesi halinde; vadesi geçmiş gümrük borçlarını gösteren "Borç Durum Belgesi"ne, diğer bir adıyla "Borcu Yoktur Yazısı"na E-devlet üzerinden erişebilme ve temin etme imkanı sağlanmıştır. Söz konusu belgeye E-devlet üzerinde yer alan "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması kanalıyla ulaşılabilmektedir."

    İşte o açıklama: 

    e-Devlet'te yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ticaret BakanlığıE-Devlet
    Haberler > Ekonomi > e-Devlet'te yeni hizmet! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak
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