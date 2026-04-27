İtalyanlar, Semih Kılıçsoy‘un bonservisini alma fikrine mesafeli. Cagliari genç yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçmiş gibi. Siyah beyazlılar da oyuncunun Beşiktaş'a dönüşüne sıcak bakıyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. İtalya Serie A’da bu sezon sınırlı süre bulmasına rağmen dikkati çeken genç oyuncunun, gelecek sezon Cagliari’de kalıp kalmayacağı şu an için netlik kazanmış değil. Sezon başında yapılan anlaşmada 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan Semih için, kulüp cephesindeki yaklaşım değişmiş görünüyor. Daha önce oyuncuyu kadroda tutma konusunda istekli olan İtalyan ekibi, son haftalarda bu fikre mesafeli duruyor.

SÜRE ALAMIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da kısa süre önce katıldığı bir programda, “Bu opsiyonu kullanmamalarını umuyorum. O rakama yerini doldurmak zor olur” sözleriyle oyuncunun Beşiktaş’a dönmesinden yana tavır koymuştu. Semih’in son dönemde forma şansı bulmakta zorlanması da bu kararsızlığın en somut göstergesi olarak öne çıkıyor. 20 yaşındaki futbolcu, ligde son iki maçta süre alamazken, önceki iki karşılaşmada ise toplamda sadece 32 dakika sahada kalabildi.

Semih Kılıçsoy

BİRDEN GÖZDEN DÜŞTÜ

Üst üste forma şansı bulduğu dönemde attığı gollerle adından söz ettiren ve öz güven yakalayan millî yıldız bir anda gözden düştü. Bu sezon Serie A'da toplam 27 maça çıkan Semih Kılıçsoy 975 dakika sahada kalıp 4 kez ağları havalandırdı. Son sekiz maçta ise gol ya da asist katkısı veremedi.

"ÇILGINLIK OLUR" DEMİŞTİ

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih'in formda olduğu dönemde, "Satın alma opsiyonunu kullanmamak çılgınlık olur" demişti. Bu sözlerin üzerinden üç ay geçtikten sonra Giulini'den, "Opsiyon bizim için çok yüksek. Beşiktaş'la Semih için henüz görüşmedik" açıklaması geldi.

