Galatasaray'ın şampiyonluk maçı belli oldu: 1 puana kupa!
Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3 golle geçerek zirvedeki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, ligin geride kalan 3 haftalık bölümünde 4 puan alması durumunda, 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.
SON 3 HAFTAYA BÜYÜK AVANTAJLA GİRDİ
Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maç öncesi büyük avantaj yakaladı.
Haftaya takipçileri Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, derbide sarı-lacivertlileri yenerek puan farkını 7'ye taşıdı. Galatasaray, maç fazlasıyla Karadeniz temsilcisiyle farkı ise 9'a çıkardı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETEBİLİR
Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 mücadelede 4 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u yenerse Antalyaspor ile evinde şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılara bu müsabakada 1 puan kupa için yeterli olacak.
İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakibi karşısında ikili averajda üstünlük yakaladı.
Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki maçı 3-0 kazandı. "Cimbom" sezon sonunda oluşacak muhtemel puan eşitliği durumunda rakibinin önünde yer alacak.
3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI
Galatasaray'ın maçları
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe'nin maçları
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
Trabzonspor'un maçları
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
