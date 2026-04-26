Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

SON 3 HAFTAYA BÜYÜK AVANTAJLA GİRDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Haftaya takipçileri Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, derbide sarı-lacivertlileri yenerek puan farkını 7'ye taşıdı. Galatasaray, maç fazlasıyla Karadeniz temsilcisiyle farkı ise 9'a çıkardı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETEBİLİR

Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 mücadelede 4 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u yenerse Antalyaspor ile evinde şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılara bu müsabakada 1 puan kupa için yeterli olacak.

İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakibi karşısında ikili averajda üstünlük yakaladı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki maçı 3-0 kazandı. "Cimbom" sezon sonunda oluşacak muhtemel puan eşitliği durumunda rakibinin önünde yer alacak.

3 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın maçları

Samsunspor D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe'nin maçları

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

Trabzonspor'un maçları

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

Haberle İlgili Daha Fazlası