CHP’li Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Özkan Yalım’ın ihraç sürecinin uzamasına tepki gösterdi. "Hepimizin namusu var, ahlaksızlığın olduğu yerde durmamalıyız" diyen Köksal sürecin hızlandırılmasını istedi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’li Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, önceki gün partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında Özkan Yalım’ın hâlâ partiden ihraç edilmemesine tepki gösterdi.

“AHLAKSIZLIĞIN OLDUĞU YERDE DURMAMALIYIZ”

Toplantı esnasında “Hepimizin namusu var, ahlaksızlığın olduğu yerde durmamalıyız. İtibarımızı zedeleyecek kişiler partiden hemen atılmalı” düşüncesini dile getiren Köksal, sonrasında sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İtibarımız makamlarımızdan çok daha önemli” sözlerini hatırlatan Köksal, partinin itibarını zedeleyecek kişi ve olaylara karşı tavrının net olduğunu belirtti.

“CHP’NİN ASLİ SAHİPLERİ BİZİZ VE HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

Toplantıdaki sözlerinin de Yalım’ın ihraç sürecinin uzamasına yönelik olduğunu belirten Köksal, “Söylediğim Uşak eski belediye başkanı hakkında ihraç mekanizmasının hızlandırılması olmuştur” dedi. Partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Köksal, “Garp Cephesi Karargâhı Akşehir'in Belediye Başkanı olarak CHP'nin asli sahipleri biziz ve hiçbir yere gitmiyoruz” ifadelerini kullandı.

