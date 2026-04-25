CHP lideri Özel, Silivri'de tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel'in ziyaret etmediği tek isim ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti.

Özel, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’i ziyaret için öğle saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.

Özel, tutuklu başkanları ziyaret etti: Silivri'de bir tek Yalım ile görüşmedi

CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık iki saat süren görüşmelerin ardından Bursa’ya geçerek tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Özel, tutuklu başkanları ziyaret etti: Silivri'de bir tek Yalım ile görüşmedi

Bu arada Özel, bugüne kadar farklı zamanlarda Silivri’deki bütün CHP’li siyasetçilerle görüşürken 30 Mart tarihinden itibaren aynı cezaevinde bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik henüz bir ziyaret gerçekleştirmediği öğrenildi.

Otel odasında belediye personeli genç bir kadınla basılan Yalım kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Yalım’ın CHP’den sevkine yönelik incelemenin 11 Mayıs’ta yapılacağı öğrenildi.



