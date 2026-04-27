Türkiye'yi hedef gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aylar öncesinden uyarmıştı. Fidan, YPG'ye destek vereceklerini söyleyen Macron'a "ABD olmadan operasyon yapabiliyorsa yapsın görelim" demişti.

YEŞİM ERASLAN / ANKARA - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina ziyaretinde haddini aşan açıklamalarda bulundu. Macron "Türkiye'den tehdit gelirse Yunanistan'ın yanında dururuz. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur" ifadelerini kullandı.

Macron’a cevabı Bakan Fidan vermişti: Küçük ülkeleri dikkate almıyoruz





Emmanuel Macron bu sözleri sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aylar önce yaptığı konuşma akıllara geldi. 10 Ocak’ta yerli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Fidan'a, "Fransa gibi Avrupa ülkeleri, Suriye’nin kuzeyindeki YPG'ye destek veriyor. Bu ülkelerin etkisi nedir?" diye sorulmuştu.

Bakan Fidan da "Avrupa’daki bazı küçük ülkelerin ABD’nin şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. ABD’nin olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askerî güç bulundurabiliyorlarsa görelim ama bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz” cevabını vermişti.



"TERÖRİSTLERİNİ AL ÜLKENE GÖTÜR"

Hakan Fidan, sözlerine şöyle devam etmişti: Fransa’nın yapacağı bir şey varsa; anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı Suriye'deki insanları hapishanelerden alıp ülkesine getirsin ve kendi mahkemesinde yargılasın. YPG’liye, başka bir terör örgütüne hapishane hizmetleri verdirip daha sonra ‘Ben onu destekleyeceğim’ demesin. Ben de o zaman oradaki kendi tutuklularımızı, bütün teröristleri alayım Fransa'nın bir şehrine yerleştireyim. Böyle bir dünya var mı? Sen DEAŞ üyesi Fransızları kabul etmiyorsun, onu hapiste tutan başka bir terör örgütünü politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok.

Haberle İlgili Daha Fazlası