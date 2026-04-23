KKTC’yi içten çökertme planları yapan İsrail-Yunan-Rum ittifakına karşı GÖÇ-SİS devreye sokuluyor. Göç hareketleri ve casusluk faaliyetleri dijital ortamda izlenecek, Kuzey Kıbrıs’a sızmalar engellenecek.

YILMAZ BİLGEN- Türk devlet aklı Akdeniz-Kıbrıs havzasında artan tehdide dönük radikal adımlar atıyor. Ankara, Güney Kıbrıs üzerinden karanlık hesaplar yapan ve Ada’nın istikrarını tehdit eden İsrail tehlikesine karşı Akdeniz havzası ve Kıbrıs özelinde yeni tedbirler alıyor.

Gazze açıklarından Güney Kıbrıs’a deniz koridoru açan ve Kuzey Kıbrıs’ta hileli yollarla arazi toplayan İsrail planına karşı deniz, kara ve hava güvenlik kapasitesini artıran Türkiye, Kıbrıs’ta kurduğu göç merkezi yoluyla da turizm, eğitim, ticaret görüntüsü altında gerçekleştirilmeye çalışılan sızmaları engelliyor.

Yavru Vatan’da her türden haricî istihbarat-sızma faaliyetini engelleme amaçlı oluşturulan GÖÇ-SİS temmuz ayından itibaren tam kapasite ile faaliyete geçiyor.

HER HAREKETLERİ İZLENECEK

İç huzuru temin amaçlı POL-NET ve UYAP sistemlerine ek KKTC hükûmetine tahsis edilecek GÖÇ-SİS sayesinde ülkenin nüfus yapısı ve tüm göç hareketliliği kontrol altına alınacak.

Ankara; Yunanistan, İsrail ve Rumların oyununu bozdu: Şer ittifakına karşı Akdeniz’e Türk kilidi

İş birliği ve entegrasyon temelinde kurulan sistemle turizm, eğitim, ticaret, çalışma ya da yerleşim eksenli tüm hareketlilik kontrol edilecek.

Böylece şer ittifakı ülkelerin KKTC içerisine sızmaları ve faaliyet göstermeleri tamamen engellenmiş olacak. Geçtiğimiz yıl açılan Kuzey Kıbrıs Göç Yönetim Merkezi hâlihazırda altı mobil göç noktası ile birlikte faaliyete geçecek GÖÇ-SİS ile KKTC’nin göç yönetimi yeniden şekillendirilecek.

HEDEF KKTC’Yİ ÇÖKERTMEK

Güvenlik uzmanı emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, İran krizine paralel Doğu Akdeniz ve uzantısı Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin Kıbrıs Adası'nın jeopolitik değerini daha da arttırdığı tespitinde bulundu.

Erenel, şunları söyledi:

Hedef KKTC’nin içten çökertilmesi ve dıştan müdahalelere uygun hâle getirilmesidir. Rumların sızma girişimleri, Türk tarafına saldırılar, KKTC’deki uluslararası öğrenci statüsünde yaşayan binlerce öğrenci, gece kulüp ve kumarhane sayısının fazlalılığı KKKTC için bir millî güvenlik sorunudur, ülke varlığına tehdittir. Kıbrıs kesinlikle ihmale gelecek bir olay değildir.

İSRAİL DÜŞMANSIZ DURAMAZ

Erenel şöyle devam etti

Hakan Fidan’ın ‘İsrail düşmansız duramaz’ ifadesi çok önemlidir. Aynı şekilde ‘İran provaydı, asıl hedef Türkiye’ sözü son derece önemlidir.

İsrail, arzımevut sınırlarına ulaşan kadar durmayacaktır. Öncelikle İran ile mücadelede ABD’yi yanına çeken İsrail aynı zamanda İran üzerinden NATO’yu da sabote etmeyi başardı. KKTC ile ilgili hesaplar da bu kapsamdadır. Hedefleri içten çökertilerek istikrarsızlaştırılan KKTC’yi Türkiye’nin kontrolünden çıkarmak ve yutulabilir hâle getirmektir.

