Ankara-Trablus hattı, Batı'nın Akdeniz oyununu bozuyor. Müstafi Amiral Cihat Yaycı'nın çarpıcı "Deniz Kalkanı" analizi, savunma sanayisindeki yeni yatırımlar ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığını perçinleyen Hidrokarbon hamlesi...

Doğu Akdeniz’de sınırların, ittifakların ve güç dengelerinin yeniden tanımlandığı tarihi bir dönemeçten geçiliyor.

Ankara ile Trablus arasındaki stratejik yakınlaşma, sadece bir dış politika başlığı olmaktan çıkarak enerji rekabetinden savunma sanayisine kadar bölgenin kaderini belirleyen küresel bir dönüm noktasına dönüştü. Türkiye’nin kararlılığı, Akdeniz’i kendi aralarında pay etmek isteyenlerin kirli hesaplarını bozmaya devam ediyor.

TÜMOSAN SAHAYA MI İNİYOR?

Sahadaki stratejik ortaklık, somut yatırımlarla derinleşiyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdülselam Elzubi’nin Ankara ziyareti, iş birliğinin yeni boyutunu gözler önüne serdi. Albayrak Grubu ile yapılan temaslarda, Libya’nın yeniden imar sürecinde Türk yatırımcıların rolü masaya yatırıldı. Trablus merkezli Askeri Sanayileşme Örgütü ile bir Türk şirketi arasında imzalanan stratejik anlaşma, Libya medyasında geniş yankı bulurken bu süreçte savunma devlerinden TÜMOSAN’ın kilit rol oynayacağı değerlendiriliyor.

GAZZE’DEN LİBYA’YA "DENİZ KALKANI"

İsrail’in Gazze’deki vahşeti ve "Vadedilmiş Topraklar" (Arz-ı Mevud) hedefiyle genişleyen tehdidi, Akdeniz’deki savunma hattının önemini bir kez daha kanıtladı.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı’nın Türkiye Gazetesi Youtube hesabına yaptığı değerlendirmelerine göre, Libya ile yapılan anlaşma "Batı kalkanı" görevini görüyor.

Zenginlik hayalleri bitti, Türkiye sahaya indi! Akdenizde haritaları yırtan Türk kalkanı

Sırada ise en kritik adım var: Filistin ile imzalanacak bir Deniz Yetki Sınırlandırması Anlaşması. Bu adım, Türkiye’ye Kıbrıs adası kadar bir alan kazandırırken, Batı’nın Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden kurmaya çalıştığı "deniz koridoru" oyununu da yerle bir edecek.

EASTMED ÇÖKTÜ, SONDAJ GEMİLERİ SAHADA!

Türkiye’yi Akdeniz’de hapsetmeyi hedefleyen 6 milyar euroluk EastMed boru hattı projesi, teknik zorluklar ve ABD’nin desteğini çekmesiyle belirsizliğe gömülürken Türkiye sahada Barbaros Hayrettin Paşa’dan Abdülhamit Han’a kadar dev filosuyla "buradayım" diyor. 2022'de imzalanan Hidrokarbon Anlaşması ile Türkiye artık Libya kıta sahanlığında petrol ve doğal gaz arayabilecek. Bu hamle, hem enerji güvenliğini garantiye alıyor hem de Yunanistan-ABD ikilisinin dayattığı haritaları tarihin çöplüğüne atıyor.

EKONOMİK HEDEF: 5 MİLYAR DOLAR

Diplomatik ve askeri başarılar, ekonomik rakamlara da yansıyor. 2025 itibarıyla 3,7 milyar dolara ulaşan Türkiye-Libya ticaret hacminin, 2026 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türk müteahhitlik firmaları Libya’nın altyapı ve havalimanı projelerinde başrolü oynarken, yeni açılan petrol ihaleleriyle Türkiye’nin enerji tedarik çeşitliliği zirveye taşınacak.





