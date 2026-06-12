İhlas Haber Ajansı
Ağıla giren başıboş köpekler, 26 keçiyi telef etti
Siirt’in Şirvan ilçesinde ağıla giren başıboş köpekler keçilere saldırdı. Feci olayda 26 keçi telef oldu, 3'ü de yaralandı.
Özetle DinleAğıla giren başıboş köpekler, 26 keçiyi telef etti
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Yaşam az önce
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde Abidin Ant'a ait ağıla giren başıboş köpekler 26 keçinin telef olmasına ve 3 keçinin yaralanmasına neden oldu.
- Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde yaşandı.
- Abidin Ant'a ait ağıla başıboş köpekler girdi.
- Köpekler ağıldaki keçilere saldırdı.
- 26 keçi telef oldu.
- 3 keçi yaralı.
- Abidin Ant yaşanan olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.
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Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde dün gece Abidin Ant’a ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki keçilere saldırdı.
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Ant, sabah hayvanlarını kontrol ettiğinde 26 keçisinin telef edildiğini, 3'ünün yaralı olduğunu gördü. Ant, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.
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