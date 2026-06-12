CHP’nin eski Bakan Berat Albayrak döneminde ‘faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcandı’ iddiası, Anayasa Mahkemesi tarafından çürütüldü. AYM, CHP'nin başvurusunu reddetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karara ilişkin “CHP’nin “yalan siyaseti” bir kere daha çöktü. 128 milyar dolar yalanı” milletimize söylenmiş büyük bir “siyasi yalan” olarak tescillendi” dedi.

2020 ve sonrasındaki süreçte CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinin de arasında olduğu bazı kişiler, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak hakkında çeşitli açıklamalarda bulunarak bazı paylaşımlar yapmıştı.

CHP, eski bakan Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcadığını iddia edip, "128 milyar dolar nerede" kampanyası başlatmıştı.

AYM’den Berat Albayrak kararı! CHP’nin ‘128 milyar dolar’ yalanı tescillendi

ALBAYRAK, DAVA AÇMIŞTI

Söz konusu söylemlerle "kişilik haklarına saldırı" yapıldığını öne süren Berat Albayrak manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek, CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

AYM’den Berat Albayrak kararı! CHP’nin ‘128 milyar dolar’ yalanı tescillendi

CHP'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

CHP’nin İstinaf başvurusu da reddedilmişti. CHP, bunun üzerine "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu. Davada karar çıktı. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilemez olduğunu bildirdi. Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti.

CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesi nedeniyle "ifade özgürlüğü hakkının ihlali" iddiasıyla yaptığı başvurunun reddine karar verildi.

AYM’den Berat Albayrak kararı! CHP’nin ‘128 milyar dolar’ yalanı tescillendi

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

AYM'nin kararında Anayasa'da ifade özgürlüğü hakkının güvence altına alındığı, ifade özgürlüğü hakkı ile kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir dengenin kurulması gerektiği vurgulandı.

AYM’den Berat Albayrak kararı! CHP’nin ‘128 milyar dolar’ yalanı tescillendi

“MERKEZ BANKASI İLE BAĞI YOK”

CHP'nin, Albayrak döneminde Merkez Bankası’ndaki azalan rezervlerle bağının ortaya konulmadığı belirtilen kararda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği üzere Merkez Bankasının para politikalarına ve yapılacak işlemlere bankanın kendi organları tarafından karar verilmektedir. Dolayısıyla, mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların, davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLMEDİ"

Kararda şöyle denildi:

"Başvurucunun (CHP) ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği, başvurucu aleyhine hükmedilen tazminatın orantılı olduğu, bu haliyle derece mahkemelerinin çıkarları dengelerken sahip oldukları takdir paylarını aşmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."

AYM’den Berat Albayrak kararı! CHP’nin ‘128 milyar dolar’ yalanı tescillendi

ÖMER ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

AYM kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çelik “CHP’nin “yalan siyaseti” bir kere daha çöktü. CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize “128 milyar dolar yalanı” olarak geçmişti. AYM kararıyla birlikte CHP’nin “128 milyar dolar yalanı” milletimize söylenmiş büyük bir “siyasi yalan” olarak tescillendi” dedi.

Çelik’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP’nin “128 milyar dolar yalanı” milletimize söylenmiş büyük bir “siyasi yalan” olarak tescillendi. Bu “yalan siyaseti”ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. “Yalan siyaseti” ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

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