Kars’ta sağanak sonrasında etkili olan dolu yağışı sonrası tarım arazileri hasar alırken, araçlar da zarar gördü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sonrasında Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı geldi.

Kars’ın Akyaka ilçesin ile Karahan köyü başta olmak üzere birçok köyde öğle saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak sonrası dolu yağışı da etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, tarlalarda ekili ürünlere ve çevredeki araçlara da hasar verdi.

Kars’ta fındık büyüklüğünde dolu! Tarlalar, araçlar zarar gördü

“BU SENE BİZE VERİM YOK"

Bazı sürücüler, araçlarını doludan korumak için kapalı alanlara ve akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Karahan köyünde çiftçilik yapan Zafer Elma, "Kars’tan geliyordum, doluya yakalandım. Mecburen petrole girdim. Arazilerimizi hep vurdu, arabayı da delik deşik etti. Bu sene bize verim yok" diye konuştu.

Kars’ta fındık büyüklüğünde dolu! Tarlalar, araçlar zarar gördü

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI

Öte yandan, kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji’den yeni bir sağanak uyarısı geldi. Meteorolojinden yapılan uyarıda vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Kars’ta fındık büyüklüğünde dolu! Tarlalar, araçlar zarar gördü

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