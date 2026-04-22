NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde katettiği mesafeyi "devrim" olarak nitelendirerek, ittifak üyelerinin Türkiye’den öğreneceği çok şey olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk savunma sanayisinin kalbi sayılan ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, Türkiye’nin yerli teknolojilerini yerinde inceledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü seli! "Müttefik ülkelerin Ankara'dan öğreneceği çok şey var"

Türkiye’nin savunma kapasitesinden etkilenen Rutte, müttefik ülkelere Ankara’nın tecrübesinden faydalanma çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

Ziyaret sırasında Türkiye’nin savunma alanındaki gelişimini "devrim" olarak nitelendiren Rutte şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisi konusunda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Türkiye gerçek bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. Buradaki inovasyon düzeyi ve üretim hızı takdire şayan."

Genel Sekreter Rutte, Türkiye’nin "Çelik Kubbe" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği katmanlı hava savunma sistemlerinin ana bileşenlerini ve yerli radarları yakından inceledi. Özellikle ASELSAN tarafından geliştirilen erken ihbar radarlarının önemine değinilerek, bu teknolojilerin sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda NATO’nun ortak güvenliğine de doğrudan hizmet edeceği söyledi.

"YAŞ ORTALAMASI İNANILMAZ"

Rutte, yerleşkedeki incelemeleri sırasında ASELSAN’ın dinamik yapısına ve genç kadrosuna olan hayranlığını da gizleyemedi. Kurumdaki mühendis kadrosunun gençliğini bir "başarı anahtarı" olarak gören Rutte, şunları kaydetti:

"Anladığım kadarıyla ASELSAN’daki yaş ortalaması sadece 33. Bu yaş ortalaması ve elde edilen bu devasa başarı gerçekten inanılmaz. Genç beyinlerin savunma teknolojilerine bu denli yüksek katkı sağlaması Türkiye’nin geleceği için büyük bir avantaj."

Rutte'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Para bizi güvenli tutma konusunda yeterli değil. Radarlar, hava savunma imkanları ve çok daha fazlası gerekmekte. Tabii ki bu çerçevede, bu şirket çerçevesinde ve Türkiye'de önemli adımlarla teknoloji konusunda, yenilikçilik konusunda ve üretim konusunda önemli adımlar atılmakta. Bunlara ihtiyacımız söz konusu.

Aynı zamanda savunma sanayinin Kuzey Avrupa, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da birlikte daha işbirliği içerisinde daha fazla yenilikçilik ortaya koymaya ve üretmeye ihtiyacımız söz konusu.

"TÜRKİYE AVRUPAYI KORUYOR"

Burada ASELSAN'da yapmış olduğum ziyarette de bunları görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Burada yapılan yeni çalışmalarla Polonya'ya, Romanya'ya yapılacak ihracatlar söz konusu.

Sizler bu noktada ASELSAN'ın burada yapmış olduğu çalışmalardan çok çok etkilendik ve sizin burada genç insanları görüyorum. ASELSAN'da bu içinden geçmiş olduğu tüm süreçte hem yenilikçi hem de üretime dayalı üretimler ortaya koydu ve çok daha fazla genç insana da savunma sanayinde ihtiyacımız söz konusu. onların bu kariyere yönelmesiyle ilgili olarak Türkiye'de bunlar gerçekleşmekte."

Türkiye'de önemli şirketler söz konusu ve bu yenilikçi sektörde de insanlar adım atmakta, hem eğitimler konusuna hem de bu konudaki adımların atılması konusunda bütün süreçlere yatırımlar söz konusu olmalı ve bu birlikte olması gereken güvenliğimize de genç insanlar katkı sağlamaktalar.

NATO ZİRVESİ'NİN EN ÖNEMLİ MADDESİ: SAVUNMA SANAYİSİ ÜRETİMİNİ HIZLANDIRMAK

İhtiyacımız olan şey, savunma sanayisi üretimini hızlandırmak, aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu, NATO için en önemli önceliklerden biri. Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri bu olacak.

Savunma sanayi ve yan unsurlara çok çok önemli etkileri de söz konusu olmakta. Ve hem sizlere hem de bu NATO çerçevesinde de bizlere önemli katkıları olmakta. Ankara için Ankara'da zirvemiz söz konusu olacak Temmuz ayında ve bu çerçevede de tüm konuları ele alacağız. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için ilham verici bir gün oldu bu sabahki ziyaretim. Çok teşekkürler."

