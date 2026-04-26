Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunan lider Miçotakis’le görüşüp Türkiye’ye karşı destek sözü verdi. Atina’nın, Türkiye’ye karşı ek teminat arayışıyla Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına girme planı Rusya tehdidine takıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Yunanistan ile savunma anlaşmasını güncellemek için resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Macron'dan Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! Atina'yı ziyaret edip "yanındayız" dedi

"BURADA OLACAĞIZ"

Savunma konusunda Avrupa’nın öz güven duyması ve kendi gündemini oluşturması gerektiğini belirten Macron’a “Yunanistan’ın egemenliğine Ege’de meydan okunması hâlinde” Fransa’nın ne yapacağı soruldu. Macron “Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs’ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, dostunun yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız” cevabını verdi.

Yunan basınında çıkan haberlerde Macron’un açıklamalarında Türkiye’nin ismi geçmemesine rağmen söylemleri değiştirilerek aktarıldı. Yunan medyasından Reporter Gr’nin “Macron Atina’da: Eğer Türkiye, Yunanistan’ı tehdit ederse yanınızda olacağız” başlıklı haberinde Macron’un Türkiye’nin muhtemel bir hamlesine rağmen Yunanistan’ın yanında olacağını söylediği iddia edildi.

Sportdog ise “Fransa ilk defa Türkiye’yi tehdit etti, Yunanistan için harekete geçti” başlıklı haberinde “Paris, Ankara’ya karşı her zaman bizim yanımızda olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Kathimerini ise “Macron’dan Türkiye’ye mesaj” başlıklı haberinde “Fransa, Ankara’ya yanımızda olacağını garanti etti. Macron, Türkiye’ye bir mesaj gönderdi. Yunanistan-Fransa ittifakı Türkiye’ye karşı” ifadesinde bulundu.

Banking News ise Macron’un söylemlerini “Türkiye ile savaş çıkarsa Yunanistan’a yardım edeceğiz” başlığıyla okurlarına aktardı. Haberde “Fransa, Ege’ye Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdı ve Türkiye’ye karşı her şartta yanımızdalar” denildi.

RUSYA’DAN DA TEPKİ GELDİ

Fransa’nın Yunanistan’ı ‘nükleer şemsiye’ altına almasına Moskova’dan tepki geldi. Rusya’dan yapılan “Fransız nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan tüm Avrupa ülkeleri açık hedefi mizdir” tehdidi Atina’da endişeye yol açtı. Bunun ardından bazı Yunan medya kuruluşları “Macron ile ittifakın bedeli bu”, “Kaosa giden yol”, “Yunanistan artık Rus füzelerinin etki alanında”, “Rusya’dan Macron’un planlarına cevap”, “Rusya Avrupa’yı savaşla tehdit ediyor” başlıklarını kullandı. Zira iki ülke arasında beş yıllığına güncellenecek anlaşmaya, Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer şemsiyesi altına gireceğine dair bir madde eklenmesi gündemde.

FRANSA'NIN AMACI NE?

Fransa lideri Macron’un, “Arkanızdayız” mesajının altında Yunanistan’a daha çok silah satma amacı yatıyor. İki ülke 2021 yılında “stratejik ortaklık ve savunma anlaşması” imzaladı. Macron’un önceki günkü ziyaretinde uzatılması ve genişletilmesi kararlaştırılan anlaşma çerçevesinde Fransa, Yunanistan’a 24 adet Dassault Rafale uçağı, 3 fırkateyn ve 16 gemisavar füze sattı. Uçakların bir kısmı teslim edildi. Bu, Yunanistan’a “Fransa’ya bağımlı hâle geliyoruz” tartışmalarına yol açtı. Son ziyarette savunma sanayii iş birliğinin denizaltı projeleri ve savunma inovasyonlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gündeme geldi.

ALMANYA, AKDENİZ’E DONANMA GÖNDERDİ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, donanma gemilerinin Akdeniz’e konuşlandırılacağını söyledi. Söz konusu adımın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafi ğinin güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyona katılmak adına atılacağını söyleyen Alman Bakan “Akdeniz’e bir mayın tarama gemisi transfer edeceğiz ve ona bir komuta ve ikmal gemisi sağlayacağız. Alman Federal Meclisinden yetki alınmasının ardından donanma görevlendirilmiş olacak. Bununla birlikte Meclis’ten kararın çıkmasının ardından zaman kaybetmemek adına, birliklerimizin bir kısmını planlanandan önce Akdeniz’e göndermeye karar verdik” dedi. Pistorius, Almanya donanmasının “mayınları tespit etme ve temizleme” konusunda yetkin olduğunu söyledi ancak böyle bir görevin bölgedeki düşmanlıkların sona ermesini gerektireceğinin altını çizdi. Savunma Bakanı “Sonuçta, Avrupa’nın en büyük silahlı kuvvetlerinden biriyiz ve bu sebeple sorumluluk da üstlenmeliyiz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası