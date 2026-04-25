2020 yılındaki gerilimi ısıtıp yeniden servis eden Fransız lider, "Yunanistan'ın yanındaki tek güç biziz" diyerek Ankara’ya karşı kışkırtıcı bir gövde gösterisine kalkıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina’da bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Macron, Türkiye’nin 2020 yılında Oruç Reis gemisiyle kendi kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetleri hedef alarak, Yunanistan'a destek mesajı verdi.

Komşuda NATOyu aşan skandal imza! Macron neden 2020 üzerinden Türkiyeyi hedef aldı?

MACRON 2020’Yİ NEDEN HATIRLATTI?

Macron, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelesine karşı 2020 yılındaki gerilimi ısıtıp yeniden servis etti.

Ağustos 2020’de Oruç Reis gemisinin sismik araştırmaları sırasında yaşanan gerginliği hatırlatan Macron, "O dönem Atina’nın yardımına koşan tek Avrupa gücü Fransa’ydı" diyerek Türkiye’ye karşı takındığı saldırgan tavrı bir övünç kaynağı gibi sundu.

2020 'de Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisini kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu belirttiği bölgede faaliyet yürütmek üzere göndererek NAVTEX ilan etti. Bu süreçte Türk ve Yunan donanmaları arasında gerilim tırmandı. TCG Kemal Reis ile Yunanistan’a ait HS Limnos fırkateyni arasında denizde temas yaşandı. Ankara, söz konusu olayda kendi gemisinin seyrini koruduğunu duyurdu. Atina ise olayı farklı şekilde yansıttı.

Gerilimin yükseldiği dönemde Fransa da Yunanistan’a destek amacıyla bölgeye uçak gemisi ve Rafale savaş uçakları sevk etmişti.

Komşuda NATOyu aşan skandal imza! Macron neden 2020 üzerinden Türkiyeyi hedef aldı?

9 MADDELİK GÜVENLİK DUVARI

İki liderin huzurunda imzalanan ve 2021’deki çerçeveyi genişleten 9 maddelik paket, savunmadan nükleer enerjiye, eğitimden dijital altyapıya kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Anlaşmalar kapsamında, öncelikle iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen “güçlendirilmiş kapsamlı stratejik ortaklık” vurgusu öne çıkıyor. Savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği güncellenirken, dışişleri bakanlıkları arasında koordinasyonu artırmaya yönelik yeni bir yol haritası da oluşturuldu.

Eğitim ve bilim alanında ise mesleki eğitim iş birliği ile 2026-2030 dönemini kapsayan bilimsel araştırma eylem planı devreye alındı. Ekonomi, enerji ve dijital alanlarda ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenirken, deniz bilgi teknolojilerine odaklanan “dijital okyanus sistemleri” için hükümetlerarası bir yapı kurulması kararlaştırıldı.

Savunma sanayiinde Ar-Ge ve inovasyon alanında ortak üretim ve iş birliği niyeti teyit edilirken, MICA füzelerine yönelik destek, bakım ve modernizasyon anlaşması da pakette yer aldı.

Komşuda NATOyu aşan skandal imza! Macron neden 2020 üzerinden Türkiyeyi hedef aldı?

"OTOMATİK" İTTİFAK: NATO'YU AŞAN 42.7 MADDESİ

Anlaşmanın en tehlikeli noktası, taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda "karşılıklı yardım" şartının otomatikleşmiş olması. Artık bu anlaşma, beş yılda bir kendiliğinden yenilenecek. Miçotakis ve Macron, AB Antlaşması’nın 42.7. maddesinin (karşılıklı savunma yardımı) NATO’nun 5. maddesinden bile daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

MİÇOTAKİS’TEN "DOSTUM MACRON" GÜZELLEMESİ

Yunan Başbakanı Miçotakis, Macron’u "kişisel dostu ve zamansız müttefiki" olarak nitelendirdi.

Gerilimin yükseldiği dönemde Fransa da Yunanistan'a destek amacıyla bölgeye uçak gemisi ve Rafale savaş uçakları sevk etmişti.

Yunan basınına göre de Pire Limanı’ndaki "Kimon" fırkateyninde poz veren iki lider, Avrupa’nın stratejik özerkliği kılıfı altında Türkiye’nin bölgedeki manevra alanını kısıtlamayı öngören bir güvenlik mimarisi tasarladı.

Komşuda NATO'yu aşan skandal imza! Macron neden 2020 üzerinden Türkiye'yi hedef aldı?

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ÇERÇEVE BELGESİ İMZALANDI

Geçtiğimiz günde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iki günlük Londra gezisinin ilk gününde Türkiye ve İngiltere arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalamıştı.

Belgeye Bakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper imza attı.

Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, Türkiye ve İngiltere arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, yakın diyalog ile güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

Türkiye ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada belge ile ilgili olarak, "Tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir

NATO'nun Stratejik Konsepti'nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada işbirliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa'da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir." denildi.

