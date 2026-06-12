Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne programı kapsamında Saraçlar Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çay molası veren Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılanırken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii’nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreni için Edirne’ye geldi.

Kentteki programı kapsamında ilk olarak Selimiye Camii’nde cuma namazını kılan Erdoğan, ardından törende vatandaşlara hitap etti. Program sonrası Edirne Valiliği’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Saraçlar Caddesi’ne geçti.

Edirne programında sıcak anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir arada

VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Saraçlar Caddesi’nde bir işletmede çay molası veren Erdoğan, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla yakından ilgilendi.

Caddenin devamında yürüyen Erdoğan, Mimar Sinan Heykeli önünde Selimiye Camii manzarası eşliğinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program boyunca yoğun ilgi altında kalan Erdoğan, Edirnelileri selamlayarak kentten ayrıldı.

Edirne programında sıcak anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir arada

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