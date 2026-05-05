Gaziantep’i vuran ‘süper hücre’ asırlık fıstık, ceviz ve zeytin ağaçlarını kökünden söktü. 4 köyde ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, 100 ağaçtan 10 ağacın sağlam kaldığı öğrenildi. Sağanak, dolu, don, fırtınanın etkili olduğu kentte çiftçi bu yıl düşük verim bekliyor.

Gaziantep'te etkili olan 'süper hücre' fırtınası özellikle Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerini etkiledi. Fırtınada asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları büyük zarar gördü.

Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yılda dolu, fırtına ve sağanak nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Kentin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan Antep fıstığı ağaçlarındaki meyve ve çiçekler de döküldü. Kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

4 KÖYÜMÜZDE CİDDİ HASAR VAR”

Bazı bahçelerde ağaçların kırıldığını ve çiçek açan ağaçların da fırtına ve doludan büyük ölçüde etkilendiğini söyleyen Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, verim kaybının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yiğit “Bu bir yağış ve fırtına değildi, bir afet oldu. Şehitkamil ilçesinde bulunan 4 köyümüzdeki tarım alanlarında ciddi hasar var. Kargamış ve Nizip ilçemizdeki bahçelerde bulunan Antep fıstığı ağaçlarında da ciddi hasar var" dedi.