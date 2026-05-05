Gaziantep’e ‘süper hücre’ darbesi! Fıstık, ceviz, zeytin…Tüm ağaçlar söküldü, hasar çok büyük
Gaziantep’i vuran ‘süper hücre’ asırlık fıstık, ceviz ve zeytin ağaçlarını kökünden söktü. 4 köyde ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, 100 ağaçtan 10 ağacın sağlam kaldığı öğrenildi. Sağanak, dolu, don, fırtınanın etkili olduğu kentte çiftçi bu yıl düşük verim bekliyor.
ASIRLIK AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ
Gaziantep'te etkili olan 'süper hücre' fırtınası özellikle Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerini etkiledi. Fırtınada asırlık Antep fıstığı, zeytin ve ceviz ağaçları büyük zarar gördü.
MEYVE VE ÇİÇEKLER DE DÖKÜLDÜ
Kentin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan Antep fıstığı ağaçlarındaki meyve ve çiçekler de döküldü. Kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Geçen yıl zirai don ve kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler bu yılda dolu, fırtına ve sağanak nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.
4 KÖYÜMÜZDE CİDDİ HASAR VAR”
Bazı bahçelerde ağaçların kırıldığını ve çiçek açan ağaçların da fırtına ve doludan büyük ölçüde etkilendiğini söyleyen Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, verim kaybının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Yiğit “Bu bir yağış ve fırtına değildi, bir afet oldu. Şehitkamil ilçesinde bulunan 4 köyümüzdeki tarım alanlarında ciddi hasar var. Kargamış ve Nizip ilçemizdeki bahçelerde bulunan Antep fıstığı ağaçlarında da ciddi hasar var" dedi.
“TARSİM SİGORTASINI YAPTIRMALILAR”
Yiğit, "Çiftçilerimiz önceden yüzde 30 riski altındaydı. Tarımda risk yüzde 80'lere ulaştı. TARSİM sigortasını yaptırmayan çiftçilerimizin sigortasını yaptırması gerekir. Geçen sene don oldu, önceki sene kuraklık oldu ve bu sene ise hem dolu hem de fırtına oldu. Sürekli afetle karşı karşıya kalıyoruz. Çiftçilerimiz desteklensin. Yetkilerimizden çiftçilerimize destek vermesini bekliyoruz. Fakat çiftçilerimizin mutlaka TARSİM sigortasını yaptırması gerekir ki mağdur olmasınlar" diye konuştu.