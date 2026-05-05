Yunanistan'ın eski Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis'in, Yunan kimliğinin oluşumu ve Osmanlı mirasına dair "İster beğenin ister beğenmeyin, hepimiz Osmanlı’nın çocuklarıyız" ifadeleri Atina'da yeniden tartışmalara neden oldu.

"İSTER BEĞENİN İSTER BEĞENMEYİN: OSMANLI'NIN MİRASÇILARIYIZ"

Yunanistan’ın tarihsel kökenlerine dair tespitte bulunun Yunan siyasetçi, modern Yunan ulusunun geçmişini reddetmemesi gerektiğini açıkladı.

Kairidis’in tartışmalara neden olan açıklamaları şöyle:

"Türkiye, niceliksel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun tek mirasçısıdır çünkü hepimiz, hoşumuza gitse de gitmese de Osmanlıların çocuklarıyız. En azından tarihsel olarak! Bir halk geleceğini değiştirebilir ama geçmişini değiştiremez."

"YUNANLAR SİYASİ MÜDAHALEYLE OLUŞTURULMUŞ YAPAY BİR MİLLETTİR"

Kairidis, konuşmasının bir diğer bölümünde ulus devletlerin inşasına değinirken, Yunan ve Makedon kimliklerinin "doğal" değil, "siyasi" süreçlerle inşa edildiğini de öne sürdü:

"Yunanlar, Makedonlar gibi yapay bir millettir; siyasi müdahaleyle oluşturuldular. Biz sadece kimliği oluşturmak için daha iyi tarihsel anlatılara sahiptik. Herkes gibi biz de anlatıyı oluşturmak için mekanizmalar kullandık."

"MAKEDONYA YUNAN DEĞİLDİ, DEVLET ELİYLE YUNANLAŞTIRILDI"

Bölgesel demografi üzerine de konuşan Kairidis, 1912 yılındaki Makedonya tablosunun bugünkünden çok farklı olduğunu belirterek, bölgenin sonradan "Yunanlaştırıldığını" iddia etti:

"1912'de Makedonya Yunan değildi. Yunan ordusu oraya girdiğinde tartışmasız Yunan nüfuslar vardı ama çoğunluk değillerdi. Selanik'in dışındaki köylerde Yunanca konuşulan küçük yerleşimler vardı, o kadar. Yunan Makedonya, devletin gelmesinden sonra devreye giren mekanizmalarla Yunanlaştırıldı. Yunan devletinin asıl başarısı ekonomi değil, nüfusların Yunanlaştırılmasıdır."

KAİRİDİS’TEN SAVUNMA: "SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Sözlerinin sosyal medyada ve "Pentapostagma", "Pronews" gibi yayın organlarında yeniden gündeme gelmesi üzerine Kairidis, bir açıklama yaparak vatanseverlik ruhunun sorgulanamayacağını belirtti. Sözlerinin "sistematik olarak çarpıtıldığını" savunan Kairidis, kendisini hedef alan yayınların siyasi bir infaz girişimi olduğunu öne sürdü:

"Ulusal bilincim ve vatanseverlik ruhum üniversite kürsülerinde ve yazılarımda kayıtlıdır. Şahsıma yönelik iftiralarla Yeni Demokrasi kadrolarını yıpratmaya çalışıyorlar. İnternette tüm konuşma videolarım mevcuttur; isteyenler gerçek bağlamı görebilir."

