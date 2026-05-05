Pelin Karahan ve Bedri Güntay geçtiğimiz hafta boşandı. 12 yıllık evliliğin anlaşmalı olarak sona erdiği açıklandı. Taraflar süreci karşılıklı saygı çerçevesinde tamamladıklarını belirtirken, Bircan Bali’nin ortaya attığı çarpıcı iddia dikkat çekti.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ile iş adamı Bedri Güntay’ın 12 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde alınan ortak kararla resmen sona erdi. 2014 yılında başlayan birlikteliklerini 28 Nisan 2026 tarihinde anlaşmalı boşanmayla noktalayan çiftin ayrılığı, çok konuşuldu. Özellikle sürecin tek celsede Şile Adliyesi’nde tamamlanması dikkat çekerken, ikili boşanma sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Pelin Karahan’ın boşanmasının perde arkası… Evliliğin bitme nedeni belli oldu

Taraflar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak bilgilendirmede, ayrılık kararının “karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde” alındığını ifade etti. İki çocuk sahibi olan Karahan ve Güntay, ebeveynlik sorumluluklarını birlikte sürdüreceklerini vurgularken, özel hayatlarına ilişkin detayların korunması isteğinde bulundu.

BİRCAN BALİ’DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Boşanma kararının ardından televizyon programı Söylemezsem Olmaz’da sunucu Bircan Bali’nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Bali, ayrılığın arka planında ihanet iddialarının bulunduğunu öne sürerek, yaşanan sürecin basit bir anlaşmazlıktan ibaret olmadığını ve bazı geri dönüşü olmayan olayların yaşandığını öne sürdü.

“BİR GÜN KAPIYI AÇTIĞINDA…”

Sunucu ayrıca, Pelin Karahan’ın beklenmedik bir anda karşılaştığı bir durumun evlilik sürecinde kırılma noktası oluşturduğunu ileri sürerek, “Bir gün kapıyı açtığında olmaması gereken bir manzarayla karşılaştı ve süreç o andan sonra geri dönülmez hale geldi” ifadelerini kullandı. Ancak çocukların varlığı nedeniyle detaylara girmeyeceğini de belirtti.

Söz konusu iddialar sosyal medyada da yayılırken, taraflar resmi açıklamalarında bu söylentilere yer vermemeyi tercih etti. Pelin Karahan ve Bedri Güntay, süreci karşılıklı saygı çerçevesinde tamamladıklarını yineleyerek anlayış talep etti.

