Pelin Karahan ile Bedri Güntay resmen boşandı! Ortak açıklama yaptılar
Örnek çift olarak gösterilen oyuncu Pelin Karahan ve iş adamı Bedri Güntay hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin 12 yıllık evliliklerini sonlandırdığı öğrenildi. Karahan ve Güntay, anlaşmalı olarak boşandıklarını yaptıkları ortak basın açıklamasıyla duyurdu.
İki çocukları bulunan oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanma kararı aldı. 2014 yılında evlenen ve Ali Demir ile Eyüp Can adında iki çocukları olan çiftin 12 yıllık evliliği resmi olarak sona erdi. Karahan ile Güntay’ın anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini bitirdikleri belirtildi.
ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR
Çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla, Bedri Güntay - Pelin Karahan.
“EVLİLİK DÜZEN İSTER” DEMİŞTİ
Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda evlilik hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. “Evlilik düzen ister” ifadelerini kullanan oyuncu, açıklamasında şunları söylemişti: