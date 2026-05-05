SAHA Expo 2026, İstanbul’da kapılarını açarken fuarın ziyaret saatleri ve halka açık olup olmayacağı merak ediliyor. SAHA Expo saatleri, katılım şartları ve etkinlik takvimi araştırma konusu oldu. Peki, SAHA Expo halka açık mı, ne zaman açılacak?

SAHA Expo 2026 bugün İstanbul’da başlarken, fuarın hangi günlerde ziyaret edilebileceği ve halka açık olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. Savunma, havacılık ve uzay sanayisinin önde gelen etkinliklerinden biri olarak gösterilen organizasyon, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşiyor.

SAHA EXPO HALKA AÇIK MI?

SAHA Expo 2026, ilk gününden itibaren profesyonel ziyaretçilere açık olarak düzenleniyor. Sektör temsilcileri, yatırımcılar, resmi heyetler ve iş dünyası profesyonelleri fuarın ilk dört gününde etkinliğe katılım sağlayabiliyor. Organizasyonun halka açık bölümü sadece bir günle sınırlı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre fuarın son günü, genel ziyaretçilere açılarak daha geniş bir katılıma imkan tanıyacak. Bu kapsamda savunma sanayisine ilgi duyan vatandaşlar da etkinliği yerinde inceleme fırsatı bulacak.

SAHA EXPO NE ZAMAN HALKA AÇILACAK?

SAHA Expo 2026’nın halk günü 9 Mayıs Cumartesi olarak planlandı. Bu tarihte fuar, genel ziyaretçilere açık olacak ve katılımcılar sergilenen teknolojileri yakından inceleyebilecek. Fuarın ziyaret saatleri ise günlere göre farklılık gösteriyor. 5-8 Mayıs tarihleri arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında açık olan etkinlik, 9 Mayıs Cumartesi günü 10:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Halk günü kapsamında özellikle yoğun ziyaretçi katılımı bekleniyor.

