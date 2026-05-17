Kartal Belediyesi’ndeki dolandırıcılık iddiası, belediyeyi karıştırdı. İddiaya göre Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli kadın personel, ‘okuma-yazması zayıf, internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen’ işçiler üzerinden 50 milyon TL’den fazla vurgun yaptı. Kartal Belediyesi yetkilileri iddiayı doğrulayarak “Ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var” dedi. İşte detaylar…

İstanbul Kartal Belediyesi’ndeki dolandırıcılık ve suistimal iddiası belediyeyi karıştırdı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenlemekle görevli olan S.K.Y., dış temizlikte görev yapan, okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldı.

‘Mesai’ tuzağı ifşa oldu! Kartal Belediyesi’nde 50 milyon TL’lik vurgun iddiası!

"FAZLA ÜCRET YATIRILDI" YALANI

İşçileri arayarak “Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" diyerek korkuttu.

İddiaya göre işçilerin telefon ve mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplardaki tüm parayı kendi hesabına aktardı. Bu yöntemle 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kadının aynı zamanda çok sayıda mesai arkadaşından da yüksek miktarlarda borç aldığı, kredi çektirdiği öğrenildi.

‘Mesai’ tuzağı ifşa oldu! Kartal Belediyesi’nde 50 milyon TL’lik vurgun iddiası!

BELEDİYE YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Kartal Belediyesi yetkilileri, söz konusu iddiaları doğrularken, işçilerde polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde kendilerine mobbing uyguladığını öne sürdü.

‘Mesai’ tuzağı ifşa oldu! Kartal Belediyesi’nde 50 milyon TL’lik vurgun iddiası!

KANSERİM DEMİŞ

Kartal Belediyesi yetkilileri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti. Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, olayda mağdur olan işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz bir şekilde yapacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası