İhlas Haber Ajansı
Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! MİT operasyonuyla İstanbul'da yakalandı
Hollanda tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalandı. Şüphelinin, Hollanda’ya iadesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kardeşi ve kırmızı bültenle aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla yakalandı.
Hollanda makamlarının, şüphelinin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan ülkesine iadesini talep ettiği öğrenildi. Operasyonun uluslararası iş birliği kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş net konuştu!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR