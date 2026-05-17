Seçimli genel kurul öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe’de, yeniden Jorge Jesus gündeme geldi. Al Nassr’dan ayrılması beklenen deneyimli çalıştırıcının, Portekiz Milli Takımı ihtimalinin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertlilere dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktörün kim olacağı sorusu spor kamuoyunun odağında yer alıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin seçim çalışmalarını sürdürdüğü bu süreçte, sarı-lacivertli kulübün gündeminde Jorge Jesus var.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 71 yaşındaki Portekizli teknik adamın, mevcut takımı Al Nassr'dan sezon sonunda ayrılacağı öğrenildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre, başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde takımın başına tekrar Portekizli çalıştırıcıyı getirmek istediği belirtiliyor.

İLK HEDEFİ PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI

"Mister" lakaplı deneyimli teknik adamın kariyerindeki öncelikli hedefinin Portekiz Milli Takımı olduğu ifade ediliyor. Portekiz milli takımında doğabilecek muhtemel bir teknik direktörlük boşluğunu değerlendirmek isteyen Jesus'un, bu hayalini gerçekleştirmeyi ön planda tuttuğu bildirildi.

Ancak milli takım ihtimalinin gerçekleşmemesi durumunda Jorge Jesus'un, daha önce görev yaptığı Fenerbahçe’ye dönmeye ve buradaki kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi. Portekizli hocanın, sarı-lacivertli yönetimle masaya oturması halinde sözleşmesine "Portekiz Milli Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda serbest kalır" şeklinde bir ayrılık maddesi ekletmek istediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli çalıştırıcının diğer alternatifleri arasında ise Jose Mourinho'nun görev yaptığı Benfica kulübü yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEKİ İLK DÖNEM PERFORMANSI

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’nin başında tüm kulvarlarda toplam 53 resmi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu karşılaşmalarda maç başına 2.23 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik çizdi.

Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin o dönemki performansı şu başlıklarla öne çıkmıştı:

Türkiye Kupası Zaferi: Sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek kulübün 10 yıllık kupa hasretine son verdi.

Derbi Performansı: Portekizli hoca; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanan toplam 6 derbi müsabakasında 1 galibiyet alabildi. Söz konusu tek galibiyet, İstanbul'da Trabzonspor'a karşı 3-1'lik skorla elde edildi.

Avrupa Kulvarı: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, grubunu 14 puan toplayarak lider unvanıyla tamamladı. Son 16 turunda ise İspanya'nın Sevilla takımına elenerek organizasyona veda etti.

