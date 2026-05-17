Antalya'nın Serik ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. yanında bulunan tabancayla Korkut, Avcı ve Savran'a ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Savran'ın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Cenazeler otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası