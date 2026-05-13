Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımdaki dev yön tabelasına dalarak demir direği yerinden söktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda ve belediyeye ait tabelada maddi hasar meydana gelirken, yürekleri ağza getiren kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

