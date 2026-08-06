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Spor

Vincenzo Italiano: "Cesur olduk ve karşılığını aldık"

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Vincenzo Italiano:

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi 10 kişiyle yendikleri maçın ardından galibiyetin önemine vurgu yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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"AVRUPA'DA KOLAY MAÇ OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Avrupa'da kolay maç olmadığını gördük. Avrupa'da her deplasman ve her rakip zordur, bugün bunu gördük. Çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı ama bazı hatalar da yaptığımızı söyleyebilirim. 10 kişi kalmak kötü oldu. Bu yüzden çok acı çektik. Bu takımın çok büyük potansiyeli var. Daha ileri gidebilir. İkinci maça hazırlanmamız, kazanmamız ve tur atlamamız gerekiyor." dedi.

"BUGÜN ZOR BİR İŞİ BAŞARDIK"

Eksik oynamanın zor olduğunu vurgulayan Italiano, "10 kişi savunmak çok zordur. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bugün zor bir işi başardık. Takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu, çok zor bir şey. Geçen maç Rashica, bu maç Semih yedekten girip gol attı. Bu, takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteren bir şey. Bu yüzden çok mutluyum. Daha bitmiş bir şey yok. Bu maçın ikinci ayağı da var. Semih gol attığı için çok mutluyum. Oynamayan bir atak oyuncusu gol attığında mutlu oluyorum. Çünkü onların gole ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"CESUR OLDUK VE KARŞILIĞINI ALDIK"

İlk yarıda rakibe çok top vermediklerini söyleyen 48 yaşındaki teknik adam, 10 kişi kaldıktan sonra çift forvete dönülmesiyle ilgili olarak da "Oh'un yanına bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu düşündüm. Kontratak yakalamak istedim. Sadece savunma isteseydim daha da gömülecektik ve işimiz zorlaşacaktı. Cesur olduk ve bunun da karşılığını alarak kazandık." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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