90 mezar taşı kurtarıldı! Kitabe ve kabirler envantere alınıyor
Tekirdağ Asri Mezarlık'taki 90 mezar taşı envantere alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Yürütülen "Türk-İslam Dönemi Mezartaşları-Kitabeler Ulusal Envanter Projesi" tarih tutkunlarını sevindiriyor.
Tekirdağ'da sahipsiz kalan ve tarihe karışmak üzere olan mezar taşlarının kurtarılması için harekete geçildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk-İslam dönemi mezar taşları ve kitabelerin kayıt altına alınması için Haziran 2026'da kabul edilen proje, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ve Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği (UTABİLİM) iş birliğinde yürütülüyor.
6 yıllık bir çalışma olarak planlanan proje, 4 pilot ilde başlatılırken Tekirdağ projenin 5. ili oldu.
Doç. Dr. Ökkeş Narinç'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ün mentörlüğünde sürdürülüyor.
Mezarlar ve mezar taşları
17 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
Proje kapsamında 17 kişilik ekip, Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabeler üzerinde saha çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmalarla mezar taşlarının ve kitabelerin kayıt altına alınması, mevcut bilgilerin belgelenmesi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Asri Mezarlık'ta yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 90 mezar envanter altına alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu.
Vali Soytürk'e proje hakkında bilgi verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ökkeş Narinç, Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya ve proje ekibi, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette Doç. Dr. Ökkeş Narinç, yürütülen çalışmalar ve projenin kapsamı hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen envanter çalışmaları da görüşüldü.
KÜLTÜREL MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK
Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabelerin yalnızca mezar alanlarına ait unsurlar olmadığı, geçmiş dönemlere ilişkin önemli bilgiler barındırdığı belirtilirken, proje kapsamında elde edilecek bilgi ve belgelerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
6 yıllık proje süresince gerçekleştirilecek çalışmalarla Tekirdağ'daki Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabelerin kayıt altına alınarak ulusal envantere kazandırılması amaçlanıyor.