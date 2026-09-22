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Yattan denize düşerek kaybolmuştu! Rıza Muslu’nun cansız bedeni bulundu

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Yunanistan’ın Samos Adası’ndan dönüşte seyir halindeki yattan denize düşerek kaybolduğu iddia edilen Kuşadası’nda müteahhitlik yapan iş adamı Rıza Muslu’nun cansız bedeni, Sevgi Plajı’nda bulundu. Muslu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına giden ve dönüş yolculuğunda yattan düşerek denizde kaybolduğu iddia edilen ve Kuşadası ilçesinde müteahhitlik yaptığı öğrenilen Rıza Muslu’yu bulmak için ekipler arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

SAHİLDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Bugün Kuşadası Sahil Siteleri Sevgi Plajı’nda bir şahsın hareketsiz şekilde bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede sahilde hayatını kaybeden kişinin, Sisam gezisinden dönerken yattan denize düştüğü iddia edilen Rıza Muslu olduğu tespit edildi.

Yattan denize düşerek kaybolmuştu! Rıza Muslu’nun cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiYattan denize düşerek kaybolmuştu! Rıza Muslu’nun cansız bedeni bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Muslu’nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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