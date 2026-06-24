24 Haziran 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:05 itibarıyla 6.060 TL ve ons fiyatı 4.055 dolardan güne başladı. ‘Şahin FED’ beklentileri ile dolar endeksi 101,50’ye yaklaştı ve 13 ayın zirvesine çıktı. Altında baskı artarken; Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, onsta 4.000-4.100 dolar bölgesinin kırılması halinde satışların hızlanabileceği uyarısında bulundu. Bu arada teknik analizde “ölümcül kesişme” olarak bilinen yeni bir riske de dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında irtifa kaybı devam ediyor. Dünkü işlemlerde %-1,93 değer kaybeden ve 4.110 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün de TSİ 06:05 itibarıyla 4.055 dolardan fiyatlandı. İçeride de negatif fiyatlamalar öne çıkarken; spot piyasada işlem gören 24 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.060 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.155 TL’den gerçekleşiyor.

'Ölümcül kesişme' yaklaşıyor! Dolar zirvede, altın dibini arıyor…

DOLAR ENDEKSİ 13 AYIN ZİRVESİNE

FED’in son toplantısının ardından “bu yıl en az 1 adet faiz artışına gidebileceği” yönündeki beklentiler, dolar endeksini (DXY) yeni zirvelere taşıdı. DXY, Mayıs 2025’ten bu yana ilk defa 101,50 seviyesine yaklaştı. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise 4,20’nin üzerini test etti. Dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yönelmesi, ters korelasyon etkisi ile altın fiyatlarını baskılıyor. Son olarak Goldman Sachs'ın 2026 tahminini 4.900 dolara düşürmesinin ardından, Deutsche Bank da 4.800 dolara indirmişti.

“YENİ BİR TESLİMİYET DALGASI”

Altında geçen hafta gözlemlenen toparlanmanın kısa sürdüğünü belirten Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Piyasa, FED'in enflasyon ve fiyat istikrarına odaklanmasıyla birlikte, faiz oranlarında artış riskine karşı uyum sağlamaya çalışıyor. Güçlü dolar ve ABD tahvil getirileri ile teknoloji hisselerindeki zayıflık da buna katkıda bulundu. Şimdilik, 4.000-4.100 ABD doları destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu bölgenin kırılması, yeni bir teslimiyet dalgası ve teknik satış hareketini tetikleyebilir” dedi.

'Ölümcül kesişme' yaklaşıyor! Dolar zirvede, altın dibini arıyor…

“ÖLÜMCÜL KESİŞME” RİSKİ!

Bu arada teknik analizde “ölümcül kesişme” olarak bilinen ve “50 günlük ortalamanın, 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesiyle” oluşan formasyon riski, altın fiyatlarında da kendini göstermeye başladı. Bugün itibarıyla ons altında 50 günlük ortalamanın 4.500 dolar ve 200 günlük ortalamanın ise 4.470 dolarda bulunduğunu aktaran analistler, “Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın altına düşerse ‘ölümcül kesişme’ gerçekleşebilir ve teknik görünüm daha fazla bozulabilir” uyarısında bulunuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası