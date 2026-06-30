Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig temsilcisi Hull City, forvet transferi için Süper Lig takımlarından Göztepe'nin eski golcüsü Emersonn Correia da Silva'ya yöneldi.

Hull City, Fransız ekibi Toulouse'de forma giyen Emersonn için 18 milyon euroluk transfer teklifini 20 milyon euroya çıkardı. Ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün son teklifi de kabul görmedi.

Başka kulüplerin de istediği Emersonn için Göztepe'nin "sonraki satıştan yüzde 20'lik pay" hakkı bulunuyor. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, 3,2 milyon euro bonservis karşılığında Toulouse'e transfer olmuştu.

Emersonn, Göztepe'de 17 maçta 1 gol atmıştı.

34 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 1981 dakika süre aldı. Emersonn, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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